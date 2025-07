Mira por quién cambió Tania Ruiz a EPN

Redacción

Tania Ruiz, antigua pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, celebró su primer aniversario con el empresario Alejandro Baillères.

Luego de dejar la presidencia en 2018, Peña Nieto inició un sonado romance con la modelo, de origen potosino y 20 años más joven. Aunque el noviazgo habría concluido a inicios del 2023.

Fue a finales de mayo de 2024 cuando comenzaron a circular rumores de un posible romance entre Tania Ruiz y Alejandro Baillères, una situación que la propia modelo confirmó meses después al publicar una foto junto al empresario.

Su relación fue celebrada de manera mediática y lo hicieron, de manera pública, con emotivos mensajes dados a conocer en redes sociales que dejan ver el profundo amor y respeto que se tienen.

“12 meses, mil recuerdos, un amor que solo crece. Tocaste mi herida sin huir. Me amaste justo cuando más miedo daba acercarse. No llegaste a salvarme, llegaste a amarme, y en eso, sin darme cuenta, me ayudaste a sanarme”, escribió Tania Ruiz junto a una fotografía en la que aparece junto a su pareja, el empresario Alejandro Baillères, presidente de Grupo BAL.

Por su parte, Ruiz expresó el amor y la gratitud que siente por haber encontrado en el empresario al compañero perfecto en esta etapa de su vida. “Gracias por abrazarme con hechos, por cuidarme con ternura y por amarme con el alma. Contigo me siento amada, valorada, respetada y protegida”, publicó en la sección de Historias de su cuenta de Instagram.

Con información de Quien.