Mira lo que tiene que pagar Chivas a Necaxa sí quiere á Larcamón cómo DT

Redacción

Tras quedar fuera incluso del Play-in en el Clausura 2025, el Guadalajara inició oficialmente su reestructuración con la salida de Gerardo Espinoza como director técnico, mientras crecen los rumores que colocan a Nicolás Larcamón como uno de los principales candidatos para tomar las riendas del Rebaño.

Javier Mier, directivo del club, confirmó el lunes la destitución de Espinoza, luego de una campaña considerada como una de las peores del equipo desde la salida de Matías Almeyda. Chivas no solo fracasó en su intento por disputar el campeonato, sino que ni siquiera logró clasificar a la ronda de reclasificación.

En medio del desconcierto y la presión por recomponer el proyecto deportivo, ha surgido con fuerza el nombre de Nicolás Larcamón, actual entrenador del Necaxa, como posible relevo. El estratega argentino ha dirigido también a Puebla y León en la Liga MX, y es visto con buenos ojos por la directiva rojiblanca.

Sin embargo, su llegada no sería sencilla ni barata. De acuerdo con el periodista Paco Arredondo, en el programa Línea de 4, el club tapatío tendría que desembolsar 2.5 millones de dólares por la cláusula de rescisión del técnico.

“Si Chivas busca a Larcamón, que es uno de los tantos rumores, hay una cláusula de rescisión. 2.5 millones de dólares es lo que tendría que pagar el Guadalajara, quien hace seis meses estaba sufriendo con Fernando Gago”, reveló Arredondo.

Además, señaló que en Necaxa no han recibido ningún acercamiento oficial del club rojiblanco. “Confirmadísimo con gente de Necaxa. En Necaxa creen que no quieran pelearse con ellos por arrebatarle al técnico. Hasta el momento no saben que alguien de Chivas haya hablado con Larcamón para que vaya a Chivas”, agregó.

Mientras tanto, en el club ya comenzaron los movimientos en la plantilla. Adrián Pelayo se convirtió en la primera baja confirmada tras el fracaso en el Clausura 2025, en lo que se perfila como una limpia profunda rumbo al próximo torneo.