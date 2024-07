Mira lo que le dijo Bellakat a Yeri Mua 

Redacción

Yeri Mua recientemente ganó el premio como Reguetonera del Año en los MTV MIAW 2024, un premio que usuarios aseguran se merecía Bellakath, quien este sábado volvió a mandarle indirectas a la creadora de contenido de Veracruz, quien harta de lo mismo, le respondió.

Y es que ambas famosas han estado discutiendo en redes sociales desde hace meses y han llegado hasta las ofensas, criticando sus cuerpos, pues ambas han pasado por el bisturí para verse mejor y han retomado apodos de los haters, como “abejorro” a Bellakath y “Lapizito” a Yeri Mua.

Bellakath arremete contra Yeri Mua y la llama “asno”

Fue este sábado cuando Bellakath comenzó a hacer publicaciones en X que parecían ser dirigidas a Yeri Mua, por lo que la influencer oriunda de Veracruz decidió responder después de los ataques que estaba recibiendo.

Todo comenzó con el siguiente mensaje de Bellakath:

Me sigue mencionando mi fan, alguien le dice algo? Ya le mandé mensaje para que me deje de molestar, a ver si así, o tendrá que ser de frente a menos q se ponga a llorar en un live como acostumbra o suba fotos de sus mascotas o romantice sus enfermedades, no se cual de todas hará”

Pero luego comenzó a publicar una serie de indirectas, como:

Pero después de varios mensajes, la abogada Bellakath compartió un mensaje que fue el que le respondió Yeri Mua:

El 8 de agosto sale mi aberración musical mi primer ep, donde escucharán al verdadero lapicito, y existen canciones dedicadas a mi gran idola BELLAKATH.

(Pls dedícame una tu igual soy tu fan #1 abejorro te amo) — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) July 20, 2024

El cual fue respondido directamente por Yeri Mua:

Sueñas que yo saqué mi EP, pero yo sí los hago con tiempo y presupuesto, no como tus cosas mal hechas como tu cul*”

Pero la intérprete de “Gatita” se enganchó y le respondió: “Mucho “presupuesto”, poca voz, ideas de Pinterest no es tener creatividad ni talento jajaja, mucho menos tener 10 p*ndejos que te hacen todo y tú ni una nota puedes afinar, ni hacerlo bien jajaja. Pobresitaaaa”

Último tweet sobre el asno infeccioso, para recordarle que no debe meterse con cuerpos ajenos si se mira así: pic.twitter.com/TVU3ulItLi — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) July 20, 2024

Posteriormente, Bellakath publicó una serie de ofensas hacia Yeri Mua llamándola “asno“, “Lapizito” y “yegua“, luego del silencio por parte de la intérprete de “Línea del perreo“, además de que sugirió que podría tener una enfermedad venérea:

“Listo yegua ya te mandé mensaje también, porfa habla con mi manager si tienes dudas o sugerencias. Bye asno infeccioso. TRAKA.”

“Tqm fan tengo tu mejor recuerdo de tu colita apestosa bailando mis canciones”

“Lapicin lapicin cara de caballin con olor a pezcadin”

“La hedionda cuando baila siento que desprende olor a jaiba sudada jajajaj no bailes mis canciones guácala.”

““JAJAJAJ Q DIVERTIDO” DICE Y SE PONE A LLORAR A ESCONDIDAS EN SU CUARTO FUMANDO MARIGUANA PARA ESCAPAR DE SU REALIDAD.”

“Lapicin cuando se quita la peluca porque está pelona y se pone a discutir con su psicóloga imaginaria.”

“Hemos insultado mucho a las yeguas, ella lo que es, es un asno.”

¿Cómo le contestó Yeri Mua a Bellakath?

Luego de la serie de publicaciones de la intérprete de “Reggaetón Champagne” hacia Yeri Mua, la cantante e influencer decidió tomarlo con diversión, como suele hacerlo y se grabó bailando “Pushaina“, canción de Bellakath y Ms Nina.

¡Ay ya cero rencor! Para que vean que soy cero rencorosa, escucho música hasta de mis archienemigas. Pero wey, su música es buena, nomas el problema es que nos caemos bien p*nches gordas y un día de estos nos vamos a agarrar a trancazos, pero una no puede ser envidiosa y decir: ‘su música es fea’, tiene rolas chidas”

JAJAJJA por eso la amo,que todo le vale vrg y mientras la abejorro anda atacada pic.twitter.com/Dz9q1AqxLs — noemi 🍓 (@_N0em1i) July 20, 2024

