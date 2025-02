Mira lo que hubiera preferido Bianca Censori en lugar de su atrevido look en Los Grammys

Redacción

EU.-El pasado domingo, Kanye West y Bianca Censori acapararon los titulares luego de que la pareja se presentara, aparentemente sin invitación, en la ceremonia de los premios Grammy. Sin embargo, lo que provocó polémica fue el atuendo de la esposa del rapero, quien prácticamente posó desnuda en un vestido completamente transparente y sin ropa interior ante los ojos de millones de personas que seguían la transmisión.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y aunque no es la primera vez que Bianca aparece con poca ropa, en esta ocasión provocó todo tipo de reacciones debido a que se presentó en un evento público, lo que desató toda clase de comentarios contra el intérprete de “Runaway”, quien en el pasado ya ha sido criticado por cosificar a su esposa y exponerla como un maniquí, siempre con atuendos reveladores e incluso humillantes.

¿Bianca Censori sí quería ir sin ropa a los Grammy?

De acuerdo con el medio sensacionalista The Post, Bianca no tenía en sus planes acudir al evento sin ropa e intentó en varias ocasiones evitar su escandalosa actuación en la alfombra roja. Sin embargo, Kanye West insistió en que siguiera adelante con su look transparente.

0

Una fuente cercana a la pareja explicó al medio que Censori quería usar un lindo y glamouroso vestido, algo que le habría permitido disfrutar de la velada musical. Sin embargo, su esposo terminó por convencerla de lo contrario, como ha ocurrido en el pasado, cuando se le ha visto en atuendos extravagantes de licra, zapatos transparentes o sin ropa interior.

“Ella hubiera preferido usar un vestido bonito… Habría disfrutado mucho más de la velada”, dijo la fuente, que habló con el rapero de 47 años y su esposa después del incidente del domingo.

La noche del pasado 2 de febrero, la arquitecta de 30 años se quitó el abrigo de piel frente a un mar de cámaras para revelar un minivestido transparente y casi imperceptible, sin sostén ni ropa interior.

También puedes leer: Kanye West y Bianca Censori habrían sido sacados de los Grammy 2025 tras polémica en la alfombra roja

“Bianca estaba muy nerviosa y quiso echarse atrás varias veces, pero él no quería que lo hiciera”, dijo la fuente. “Cuando a Ye se le mete algo en la cabeza, no hay forma de disuadirlo. Pero no te equivoques, esto fue totalmente suyo y no de ella”, añadió la fuente.

Tras el escandaloso momento, la pareja fue escoltada por policías fuera del Crypto.com Arena. El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a Entertainment Tonight que West fue invitado a la transmisión en vivo, pero que solo quería caminar por la alfombra roja.

Con información de Excélsior