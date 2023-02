Mira lo que hizo la IA con etapas de la humanidad

Redacción

La imaginación y el poder de creación que adopta el ser humano no tiene fin, mucho más con la aparición de la inteligencia artificial (I.A.) la cual parece como si fuese de otro mundo.



En el universo de la tecnología, la innovación es un factor que se tiene en cuenta para cualquier producto o elemento que se saca al mercado y que, en algunos casos, es adquirido por las personas que buscan solventar sus necesidades; de hecho, hace poco salió un coche para bebé con inteligencia artificial que tiene la capacidad de moverse por sí solo.



Sumado a esto, los teléfonos celulares y en general los dispositivos móviles tienen características que hacen posible lo inimaginable; antes no se podía efectuar una comunicación con personas de otros países de una manera tan rápida o tampoco era posible capturar imágenes de forma instantánea.



No obstante, la inteligencia artificial también ha generado temores, pues se han mostrados robots que tienen la capacidad de efectuar tareas como si se tratara de un ser humano común y corriente. Tanto así que existen sujetos que tienen ‘ciberfobia’.



Pese a que hay diferentes posturas sobre la I.A. en la cotidianidad, recientemente se difundieron unas imágenes que acapararon la atención de todos los usuarios digitales, ya que mediante una plataforma se recrearon piezas relacionadas con la evolución de la humanidad. En adición, estas invenciones tienen una peculiar característica: se encuentran en modo selfie, es decir, como si los humanos históricos fuesen los mismos que se las tomaron con sus propias manos.



Todo lo compartido estuvo bajo el liderato de un creador de contenido italiano, quien le pidió a la plataforma, un programa que se llama Ellen Degeneres, adjuntar diversas imágenes recreado algunas etapas de la humanidad, como la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la realeza francesa, el Renacimiento, los Homo sapiens, los Neandertales, entre otros.



Así las cosas, la I.A. logró recrear fotos en grupo con las que serían personas de la época antigua. Enseguida, se viralizaron los resultados en las diferentes redes sociales, mucho más porque se utilizaron acciones del presente, como lo es el hecho de tomarse una selfie o autorretrato fotográfico.



A continuación, la recopilación de algunas de las imágenes y el video que desarrolló la inteligencia artificial sobre distintas etapas de la humanidad:





El nuevo buscador en internet que funciona con inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha tenido como principal objetivo intentar hacer más fácil las tareas y la vida de los seres humanos por medio de la tecnología, esto se ha planeado en diferentes formas, como lo son la búsqueda de información y creación de contenido con tecnología independiente a las creaciones ya existentes.



Ahora se conoce un nuevo buscador en internet que está integrado con las funciones de la inteligencia artificial. Su nombre es “You” y busca facilitar las búsquedas de los usuarios, mostrando los resultados en un formato de redacción mucho más fácil de entender.



Una de las desventajas es que la información proporcionada por la inteligencia artificial podría ser imprecisa en algunos casos, ya que sus propios creadores han advertido que no se pueden hacer responsables de los resultados de las búsquedas. Por esto, se recomienda utilizar, por ahora, con datos exclusivamente por curiosidad y no con fines laborales o académicos, como se usan los demás buscadores.



Los resultados que puede arrojar You están basados en información recopilada de internet, los cuales se toman de chatbox. Esta información se analiza y se comparte con las fuentes de las cuales provienen. De este buscador hay una versión disponible en beta para todo el público y se puede usar de forma completamente gratuita y se puede acceder a través del siguiente link: https://you.com/