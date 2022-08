Mira lo que exige Ángela Aguilar para salir a cantar

Redacción

Ciudad de México.-Angela Aguilar es para quienes no la conocen, una joven cantante, exponente de la música mexicana en el resto del mundo y se ha consagrado como una, personalidad perteneciente a la “dinastía Aguilar”. Por estos motivos entre otros es que Ángela Aguilar, de tan solo 18 años está conquistando a todo el mundo con su voz amable y dulce y su impronta sobre el escenario.

La hija del reconocido mariachi Pepe Aguilar, inició desde muy pequeña en el mundo del canto y a sus 18 años Ángela Aguilar se presenta como una artista madura a pesar de su corta edad y sus recientes composiciones son reflejo de ello. Esta joven ha sido reconocida en grandes premiaciones como los Grammy en donde su interpretación de “La Llorona” conquistó a todos.PUBLICIDAD

Por fuera de la presentación en vivo en la premiación la hija de Pepe Aguilar también ha podido recibir numerosas nominaciones y variados reconocimientos en diferentes premiaciones. A su corta edad, Ángela Aguilar a nivel mundial se ha transformado en un icono para todos sus fanáticos.

Angela Aguilar es una de las personalidades del espectáculo mexicano más buscadas por la prensa, ya que todo el mundo está al tanto de cada detalle que conforma su carrera artística y también por supuesto al día a día de su vida personal . Luego de su inolvidable presentación los Premios Juventud de este año la hija de Pepe Aguilar dio una entrevista donde se conocieron algunas exigencias que presenta a la hora de subir a un escenario.

Fuente: Instagram Ángela Aguilar

En el podcast “Cheleando con las estrellas” Angela Aguilar dio una entrevista que puede encontrarse en YouTube. El periodista que conduce el segmento le preguntó a la hija de Pepe Aguilar cuáles son las cosas que no pueden faltar en su camerino. En principio, la joven Ángela Aguilar dijo que no tiene demasiadas exigencias, pero sí una comida en especial no puede faltar. “Lo más chistoso es que voy a premios y eso es lo que pido; no es como que digas: ‘Va a unos premios, va a pedir caviar’. No, Maruchan en todos lados”, aseguró la joven mexicana.

Con información de Terra