Mira lo que descubrieron para evitar que te preocupes por el envejecimiento 

Redacción

Ciudad de México.-Samuel* tiene treinta y tantos años. “Se acerca un gran cumpleaños”, dijo.

Ester* tiene treinta y un años. “Estaba tan preocupada por cumplir los treinta”, dijo.

No sé exactamente de qué tenía miedo, pero parecía que era lo peor que me podía pasar. Sentí que no había logrado lo suficiente, que no estaba lo suficientemente saludable, que no había hecho suficiente ejercicio o que no había comido de la manera correcta. Creo que esperaba que mi cuerpo se desmoronara. No fue así, pero ahora me preocupa cumplir los treinta y cinco.