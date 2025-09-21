Mira lo que debes hacer para evitar multas en tus aplicaciones bancarias

Redacción

Ciudad de México.- A partir de enero de 2026, los cuentahabientes deberán haber establecido un Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva regulación impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de aumentar la seguridad y prevenir fraudes.

El MTU es un límite de transferencia que cada persona deberá configurar en la aplicación de su banco. Si bien la opción para activarlo estará disponible a partir del 1 de octubre de 2025, su uso será obligatorio desde el 1 de enero de 2026. La medida aplica para todos los usuarios, incluyendo individuos, comercios y profesionistas independientes que manejan pagos electrónicos.

Aquellos que no configuren su MTU antes de la fecha límite estarán sujetos a una “sanción” no económica: su límite de transferencia se fijará automáticamente en 12,800 pesos por operación. Esto podría complicar las transacciones de montos mayores, ya que podrían ser rechazadas o requerir un proceso de autenticación adicional, afectando a quienes realizan pagos importantes, como nóminas o a proveedores.

La implementación del MTU busca que los usuarios puedan definir el monto máximo que están dispuestos a transferir digitalmente, protegiéndolos así de actividades ilícitas y fraudes. Esta medida se suma a los esfuerzos del sector para mejorar la seguridad en la banca electrónica.

Con información de Excélsior.