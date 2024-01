Mira las teorías que le achacan a Taylor Swift

Redacción

EEUU.- Si bien Taylor Swift ha rotó récords en la industria musical, llegando incluso a ser la ‘Persona del Año 2023’ por la revista Time, al tiempo que disfruta de su romance con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, también está siendo objeto de varias, incluso absurdas, teorías de conspiración por parte de la derecha en Estados Unidos.

Y es que la paranoia de la derecha en línea ha llevado a sugerencias absurdas de que Swift no es una exitosa artista independiente, sino una herramienta manipulada por fuerzas ocultas para respaldar a Biden en las elecciones presidenciales que serán en noviembre próximo.

Vale la pena en este sentido comentar que Taylor Swift no ha respaldado oficialmente a Biden; y es que aunque ha expresado críticas a Trump en el pasado, no hay evidencia que respalde las teorías de conspiración.

Así pues desde hace meses, las redes sociales han estado repletas de furiosos comentarios relacionados con Swift, abordando su popularidad, el éxito The Eras Tour, su relación con Kelce, sus apariciones en eventos deportivos y, sobre todo, sus inclinaciones políticas, a las cuales nunca ha ocultado que son progresistas.

¿Qué han dicho los ultraderechistas sobre Taylor Swift?

La reciente victoria de los Chiefs en el campeonato de la AFC ha desencadenado teorías conspirativas que van desde la supuesta manipulación de la NFL hasta acusaciones de que la relación de Swift con Kelce es parte de un complot del Estado profundo para respaldar a Biden.

El presentador de Fox News y amigo de Trump, Jesse Watters, declaró a Swift una posible “operación psicológica del Pentágono” y “una fachada para una agenda política encubierta” durante un segmento a principios de este mes.

El exprecandidato presidencial republicano, Vivek Ramaswamy, alimentó la controversia con un tweet sugiriendo que la victoria de los Chiefs y la posible participación de Swift en el Super Bowl podrían estar vinculadas a un respaldo presidencial planeado. Estas afirmaciones sin fundamento han sido respaldadas por teóricos de la conspiración de derecha, como Jack Posobiec, quien ha insinuado cambios políticos sospechosos en las preferencias de Swift en los últimos años.

El fundador de Turning Point USA y aliado de Trump, Charlie Kirk, advirtió que Swift “iba a salir del armario en las elecciones presidenciales” y “movilizaría a sus fans”, y agregó que “lo único que quieren los Swifties es promover el aborto rápido”.

Laura Loomer, conocida partidaria de Trump, ha llevado la paranoia al extremo, sugiriendo que Swift está siendo utilizada en una “operación psicológica de interferencia electoral” de los demócratas. Incluso se ha aventurado a predecir que Swift podría sentarse junto a prominentes figuras demócratas en el Super Bowl, todo como parte de una maquinación para respaldar a Biden en 2024.

Estas teorías sin fundamento han sido amplificadas por figuras de la derecha, como el influencer Rogan O’Handley, quien ha llegado al extremo de sugerir que una victoria de los Chiefs desencadenaría eventos apocalípticos. También, la política republicana Kandiss Taylor también ha dicho que hay una supuesta “brujería demoníaca” de Swift y su papel en un plan para destruir Estados Unidos.

Cuentas troll de derecha, como “End Wokeness”, y comentaristas conservadores, como Benny Johnson, han contribuido al frenesí conspirativo, sugiriendo que la popularidad de Swift no es orgánica y que está siendo manipulada para cumplir una agenda política.

“Dado que Biden es tan débil, necesitan que otros refuercen su credibilidad. No importará [ya que] su desaprobación está impulsando la carrera. Los votantes no son tontos”, dice John McLaughlin, uno de los principales encuestadores de Trump, a la revista Rolling Stone “El respaldo de las celebridades a Biden es como una donación a Nikki Haley. Son un medio de señalización de virtudes. Es como usar una máscara médica en público después de Covid… Las celebridades pueden respaldar a Biden, pero eso no reduce la inflación, ni detiene las guerras, ni arregla la frontera ni reduce la delincuencia. La aprobación del trabajo de Biden todavía apesta. Así que Trump sigue ganando y ganará”.

¿Y qué ha dicho Donald Trump sobre Taylor Swift?

Fuentes que hablaron con Rolling Stone dicen que detrás de escena, Trump está furioso por la atención que está recibiendo Swift, junto con la posibilidad de que se una a Biden en su contra.

“Trump ha afirmado en privado que es ‘más popular’ que Swift y que tiene fans más comprometidos que ella”, le dijeron a Rolling Stone una persona cercana a Trump y otra fuente con conocimiento del asunto. “El mes pasado el expresidente comentó a algunos de sus confidentes que ‘obviamente’ no tenía sentido que no fuera nombrado Persona del Año 2023 por la revista Time, un honor que recayó nada menos que en Swift”.

En resumen, uno debe estar desconfiado de la realidad para convencerse de que el éxito de Swift no es el resultado de sus canciones, álbumes, giras, películas y una carrera que ha redefinido la industria musical, sino más bien una operación psicológica del gobierno que la obligó a romper récords, salir con una estrella de la NFL y dedicarse al entretenimiento como carrera.

*Con información de Excélsior.