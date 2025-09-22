22 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Tendencias

Mira la próxima piel de Chivas

Abuchean a Susana Zabaleta tras burla de Ricardo Pérez contra…

 Experto en ciberseguridad pide que nos preparemos para lo que…

Gobierno y DiDi darán transporte a discapacitados y participantes en…

Prevén un invierno intenso en Aguascalientes por temporada de lluvias…

Alista Hospital Hidalgo área exclusiva para pacientes quemados 

(Video)Se manifiestan alumnos del CBTIS 280; exigen que no reinstalen…

Instituto de Beneficencia consigue 11 ambulancias para Aguascalientes: Abad

Este 23 de septiembre se conocerá a los ganadores del…

Jiménez pone cifra de 800 mdp para terminar hospital en…

Mira la próxima piel de Chivas

Redacción

Guadalajara.-Los aficionados de Chivas deben disfrutar las prendas de que les fabrique Puma, ya que todo apunta a que para el siguiente año cambiará de marca.

Juan Manuel Figueroa, reportero de mediotiempo, dio a conocer durante la emisión de este lunes de Conexión MT que el Guadalajaratiene negociaciones avanzadas con Nike, marca que ya los vistió en el pasado.

De acuerdo con la misma fuente, Puma ya ‘se las huele’ y parece que se está preparando para el final de su relación con uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

¿Qué pasará con Chicharito Hernández?

Cabe recordar que Puma y otra marca de coches, es la encargada de pagar la mayor parte del sueldo de Chicharito, quien estaría disputando sus últimos partidos como futbolista de las Chivas, ya que la directiva no tienen contemplado renovarle el contrato.

Javier Hernández, el delantero antes mencionado, tuvo un partido para el olvido ante Toluca, ya que perdió el balón que terminó con el gol de Alexis Vega y tuvo una falla clara en la portería que esa noche defendió Luis García Palomera.

PUBLICIDAD

¿Pumas también cambia de marca?

Mario Badillo, reportero de mediotiempo, también dio a conocer otro cambio de marca que se cocina en el futbol mexicano, en el cual está involucrado Pumas.

Puma no duraría mucho en ‘duelo’ por Guadalajara, ya que estaría muy cerca vestir al Club Universidad Nacional para el siguiente año futbolístico.

Con información de Medio Tiempo