Mira la próxima piel de Chivas

Guadalajara.-Los aficionados de Chivas deben disfrutar las prendas de que les fabrique Puma, ya que todo apunta a que para el siguiente año cambiará de marca.

Juan Manuel Figueroa, reportero de mediotiempo, dio a conocer durante la emisión de este lunes de Conexión MT que el Guadalajaratiene negociaciones avanzadas con Nike, marca que ya los vistió en el pasado.

De acuerdo con la misma fuente, Puma ya ‘se las huele’ y parece que se está preparando para el final de su relación con uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

¿Qué pasará con Chicharito Hernández?

Cabe recordar que Puma y otra marca de coches, es la encargada de pagar la mayor parte del sueldo de Chicharito, quien estaría disputando sus últimos partidos como futbolista de las Chivas, ya que la directiva no tienen contemplado renovarle el contrato.

Javier Hernández, el delantero antes mencionado, tuvo un partido para el olvido ante Toluca, ya que perdió el balón que terminó con el gol de Alexis Vega y tuvo una falla clara en la portería que esa noche defendió Luis García Palomera.

¿Pumas también cambia de marca?

Mario Badillo, reportero de mediotiempo, también dio a conocer otro cambio de marca que se cocina en el futbol mexicano, en el cual está involucrado Pumas.

Puma no duraría mucho en ‘duelo’ por Guadalajara, ya que estaría muy cerca vestir al Club Universidad Nacional para el siguiente año futbolístico.

