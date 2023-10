Mira este tip para sacar más provecho de tú Iphone

Redacción

EEUU.- Los widgets interactivos permiten hacer más funciones en menos tiempo y sin tener que entrar en la aplicación en sí, siendo una de las características que más ha llamado la atención de iOS 17 son, y aquí te contaremos cuáles son los mejores widgets interactivos para tu iPhone con iOS 17.

Widgets interactivos

Los widgets son microaplicaciones que se despliegan en la pantalla de vuestro iPhone y que se pueden colocar en cualquier parte de la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Estos accesos directos tienen como objetivo facilitarte el acceso a ciertas funciones de las aplicaciones que has descargado en tu dispositivo. En los últimos años, los widgets no solo muestran información, sino que también es posible interactuar con ellos, de modo que sea posible realizar diversas acciones desde la pantalla de inicio.

¿Qué tipos de widgets existen?

En lo que se refiere a las funcionalidades que presenta un widgets podemos distinguir 3 tipos:

Widgets informativos: esta variedad de widgets se centran en ofrecer información de interés para el usuario y siempre giran en torno a un tema concreto. Así, podemos resaltar los widget del tiempo o el calendario, entre otros.

Widgets accesorio: los widgets accesorio son aquellos que no requieren acceso a Internet para ser utilizados y no dependen de una aplicación para su funcionamiento. Además, suelen venir ya integrados en todos los teléfonos móviles. Aquí encontramos la calculadora o el reloj, por ejemplo.

Widgets aplicación: por último, los widgets de aplicación hacen referencia a las herramientas que disminuyen la complejidad de uso de las aplicaciones que nos descargamos, permitiéndonos ejecutar acciones de modo fácil y sencillo. Dentro de los widgets de aplicación pueden englobarse el correo o las redes sociales.

Vamos a ver a continuación los mejores widgets:

Dark noise: este widget gratuito permite añadir diferentes sonidos de lluvia, de bosque, hogueras y un montón de elementos relacionados con la naturaleza.

Device monitor: se trata de una aplicación, pero que tiene widgets interactivos. En este sentido, vamos a poder conocer un montón de datos de nuestro iPhone como la ram, batería, almacenamiento. Es cierto que puede consumirnos más batería, pero nos ofrece una información muy interesante sobre todo si tienes un iPhone con varios años.

Pixel Pals: se trata de una aplicación que tiene un montón de widgets interactivos y que nos permite tener diferentes juegos pero en formato widgets. Uno de los que más me gusta es 2048 y que podemos jugar directamente en la pantalla de inicios.

Quike: se trata de una aplicación que contiene diferentes widgets, el cual tú puedes coger los widgets que mejor se adaptan a ti o a tu estilo. Estos widgets nos permite abrir los widgets que más nos gusten y que nos permite saber el día, la hora, la fecha y el tiempo que vamos a tener a lo largo del día.

Desktop Calculador: un widgets muy clásico es la calculadora, el cual nos permite hacer diferentes ejercicios matemáticos rápidamente, lo que nos evita tener que ir a la aplicación de calculadora que viene por defecto en iOS. La verdad es que viene muy bien porque si pones los widgets en el frame de la izquierda, siempre vas a poder encontrarlo rápidamente.

*Con información de La Manzana Mordida.