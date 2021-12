Mira cuánto gana Mariah Carey por famosa canción de navidad

Redacción

La llegada del mes de diciembre supone la entrada del último mes del año. Un momento melancólico en el que muchas personas reflexionan sobre lo ocurrido en todo el año, y donde vuelve a los hogares de todo el mundo Mariah Carey, quien regresa con su más que exitoso ‘All I Want For Christmas Is You’.

Muy conocido es ya el repunte que tiene la canción en cuanto a búsquedas en Google en el mes de diciembre, donde aumenta considerablemente después de todo el año. Pero, ‘All I Want For Christmas Is You’ también le ha dado ingresos durante todo el año.

Según un informe de ‘The Economist’, este tema ha conseguido más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde su lanzamiento, que se traduce en unas ganancias al año de 2,5 millones de dólares (2,12 millones de euros) solo por los derechos de autor. Una cifra que en cuanto a ventas globales se dispara hasta los 16 millones de dólares (14 millones de euros).

Pero eso no es todo, y es que la cantante también ha percibido más dinero por todas y cada una de sus actuaciones, sus participaciones en medios, eventos, publicidad y merchandising, y es que su canción navideña le ha servido incluso para tener su propio menú en la cadena de comida rápida McDonald’s.

En total, según el medio especializado en economía, la artista se desembolsa cada año entre los 600.000 y un millón de dólares (entre 530.000 y 884.000 euros) en ganancias, por lo que genera en cuanto a la distribución, reproducción y uso de su single.

Con información de AS