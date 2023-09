Mira cuáles son los equipos más famosos de la NFL en México

Redacción

EU.-Los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh han sido los equipos de la NFL preferidos por parte de la afición en México históricamente, pero la irrupción de figuras como Tom Brady, o más recientemente Patrick Mahomes, han hecho que los equipos con más tradición pierdan terreno con las nuevas generaciones.

No te pierdas:¡Oficial! Aaron Rodgers queda fuera de la temporada de la NFL por lesión

De acuerdo con un estudio de la NFL en México, se estima que en el país hay más de 40 millones de aficionados, de los cuales aproximadamente 12 millones serían fervientes seguidores de la mayor Liga de futbol americano en Estados Unidos.

Todos los resultados de la Champions

League hoy 20 de septiembre

Según los números, los Steelers y los Cowboys se mantienen como las franquicias con mayor número de aficionados en México, pero la tendencia viene a la baja en los últimos años, esto de acuerdo con el último reporte al que tuvo acceso ESTO.

“Hay franquicias más tradicionales como Cowboys y Steelers que ya saben la importancia del mercado mexicano, otros apenas lo están descubriendo. Es parte de lo que buscamos al dividir el pastel de aficionados de forma más equitativa”, mencionó el Director General de la NFL en México, Arturo Olivé, en entrevista con ESTO.

“Los 32 equipos de la NFL están creciendo en tema de popularidad. (…) Si bien Pittsburgh y Dallas siguen arriba, Patriotas se acercó y así los demás. Hace diez años el ‘top-ten’ te daba el 90% de los fans, ahora es cerca del 55%. Hemos logrado distribuir las rebanadas más equitativamente”, compartió el directivo.

Esto ha sido propiciado porque dentro de los cinco equipos de la NFL con más aficionados en México, cuatro de ellos llevan más de una década sin coronarse en un Super Bowl. Por lo que las nuevas dinastías (New England con Tom Brady o los Chiefs con Mahomes) han ganado una buena cantidad de aficionados.

Here’s Alfredo Gutierrez’s big moment leading the 49ers out with the Mexican flag in Estadio Azteca.



A very cool note: Gutierrez told me the 49ers’ brass successfully lobbied the NFL to allow him to wear his jersey for this. Initially wasn’t going to be allowed pic.twitter.com/aIETv4XCr5— David Lombardi (@LombardiHimself) November 22, 2022