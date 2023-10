Mira cómo reaccionó Natanael Cano tras caerse del escenario

Redacción

El reconocido cantante Natanael Cano protagonizó un incidente sorprendente durante uno de los shows de su gira Tumbados Tour. Mientras intentaba impresionar a su audiencia con sus movimientos de cadera, el artista sufrió una inesperada caída desde el escenario, generando un inusual momento que se ha vuelto viral en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar en el Ferial de Metepec, mientras sonaba su éxito La Lokerona. En el video que se ha difundido ampliamente en plataformas como TikTok, se observa a Natanael Cano dándole la espalda al público. Sin embargo, el cantante no se percató de que el espacio disponible para su actuación se estaba reduciendo gradualmente, lo que finalmente resultó en su caída.

La caída del artista, que aparentemente se produjo desde una altura considerable, ocurrió en el espacio que separa la valla del escenario, lo que provocó el asombro de la audiencia. A pesar del inesperado accidente, la música continuó sin interrupciones, y algunos seguidores se acercaron para documentar el incidente en video.

El equipo de Natanael Cano intervino rápidamente para prestar asistencia al cantante tras la caída. Momentos después, el artista, visiblemente sorprendido, expresó su asombro ante la audiencia, mencionando: “A la v…, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v… ¡Oh, my God, soy un p… chango!”.

La inusual reacción de Natanael Cano generó risas y gritos entre el público, y el cantante prosiguió con el espectáculo como si nada hubiera ocurrido. Hasta el momento, el artista no ha abordado el tema en sus redes sociales ni ha realizado comentarios adicionales al respecto.

Este curioso incidente ha sido el tema de conversación entre los seguidores del cantante y ha llamado la atención en las redes sociales, donde se han difundido numerosos videos y memes relacionados con la caída de Natanael Cano durante su actuación. La combinación de su reacción sorprendida y humorística ante el incidente ha contribuido a que este se convierta en un momento memorable en la carrera del artista.

Mientras terminaba de interpretar un tema, nata comenzó a bailar de espaldas hacia el público,retrocediendo sin darse cuenta que estaba muy cerca del filo del escenario.🤕 pic.twitter.com/eKrywtdpPx — Natanael Cano (@NatanaelCanoNew) October 22, 2023

