(Video)Mira cómo fue el choque entre Dharius y Santa Fe Klan en el Festival Dale Mixx

Redacción

Ciudad de México.-La rivalidad entre Santa Fe Klan y Dharius Bodharius alcanzó un nuevo nivel de tensión durante el Festival Dale Mixx 2025, celebrado el 16 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey.

Un video que rápidamente se viralizó en redes mostró el momento en que el rapero guanajuatense fue contenido por su equipo de seguridad mientras lanzaba amenazas contra Dharius.

El incidente, ocurrido frente a miles de asistentes, reavivó viejas diferencias entre los raperos y dejó en claro que la disputa ya no se limita a lo musical. Tras el incidente, Dharius realizó una publicación en redes sociales confirmó que el conflicto está lejos de terminar.

Santa Fe Klan y Dharius: así fue su altercado en el Festival Dale Mixx 2025

El Festival Dale Mixx, que en su tercera edición volvió a reunir a lo más destacado de la música urbana, se vio marcado por la confrontación entre dos de las figuras más relevantes del rap mexicano.

Testigos registraron el instante en el que Santa Fe Klan intentó acercarse a Dharius, pero fue frenado por elementos de seguridad que intervinieron antes de que la situación pasara a mayores.

Un espectador logró grabar parte del altercado y compartió el video en TikTok y X (antes Twitter). En la grabación se escuchan las amenazas de Santa Fe Klan hacia Dharius, aunque la filmación fue interrumpida cuando personal del festival pidió al usuario detener la grabación. La escena, sin embargo, ya se había replicado lo suficiente para convertirse en tendencia.

Te puede interesar: Santa Fe Klan cancela su gira en EU en apoyo a la comunidad migrante

La respuesta de Dharius tras las amenazas de Santa Fe Klan

Lejos de pasar desapercibido, Dharius utilizó sus redes sociales para responder a lo ocurrido. En un extenso comunicado, acusó directamente a Santa Fe Klan de hostigamiento y recordó un episodio anterior en el que, según su versión, el guanajuatense habría intimidado con un arma a Gera MX durante un evento organizado por Spotify México.

El rapero regiomontano escribió:

“¿Van a valer v3rg4 quien, alucinado?? @santa_fe_klan_473… cuando uno saca la pistola es pa’ usarla??”.

Además, responsabilizó a su colega del enfrentamiento en Monterrey:

“Ayer en el Dale Mixx me dijeron los de seguridad que me andabas buscando ‘pa’ ponerme’. ¿Creías que iba a salir corriendo como al final saliste tú?”.

Las palabras de Dharius no solo revivieron antiguas rencillas, también expusieron detalles de una relación personal y artística que durante años se manejó con hermetismo, pero que ahora salió a la luz en medio de acusaciones y reproches.

El origen de la rivalidad entre Santa Fe Klan y Dharius

Tanto Santa Fe Klan como Dharius compartieron escenario en los inicios de su carrera. La relación, forjada en la escena underground, se fortaleció en los años en que ambos colaboraban en proyectos colectivos como La Confederación. Sin embargo, el camino de Santa Fe Klan tomó un rumbo más masivo cuando su música comenzó a sonar en festivales y colaboró con artistas de talla global.

Este ascenso fue uno de los puntos que marcó la fractura. Dharius, desde su perspectiva, ha señalado que la fama y la industria cambiaron la actitud de su colega. La tensión escaló en 2025 con el lanzamiento del sencillo “ALV Todos”, en el que Dharius dejó frases interpretadas como mensajes directos para Santa Fe Klan:

“En el dedo te dio un calambre… puro alarde… cuando ladre, recuerde de dónde vino…”.

Santa Fe Klan guarda silencio

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido en Monterrey ni sobre los señalamientos de Dharius. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras: para algunos, como una estrategia para no avivar más el conflicto; para otros, como una confirmación tácita de las acusaciones.

La falta de una respuesta oficial mantiene la atención en la polémica, que sigue creciendo en redes sociales con comentarios, memes y debates sobre la autenticidad de ambos exponentes en la escena del rap nacional.

Quién es quién en la disputa

Santa Fe Klan, nombre artístico de Ángel Jair Quezada Jasso, es originario de Guanajuato. Inició su trayectoria en el rap desde la adolescencia, grabando de manera independiente y posteriormente firmando con sellos importantes. Su estilo mezcla rap con cumbia y música popular mexicana, lo que le permitió conectar con públicos más amplios.

Ha colaborado con artistas como Lefty SM, Neto Peña y Gera MX, y en 2023 fue incluido por Rolling Stone en la lista de los 50 mejores raperos del rap en español.

Por su parte, Dharius Bodharius, cuyo nombre real es Alan Alejandro Maldonado Tamez, nació en Monterrey y saltó a la fama como integrante del Cártel de Santa, uno de los grupos más influyentes del rap mexicano. Tras su salida, inició una carrera solista con discos como Directo hasta arriba (2014) y El diablo, la muerte y yo (2024), consolidando un estilo basado en rimas agresivas y letras cargadas de crítica social y referencias urbanas.

El marco del Festival Dale Mixx

El Festival Dale Mixx 2025 reunió a un cartel internacional encabezado por figuras como Anuel AA, Young Miko, Myke Towers, Chencho Corleone y Arcángel, además de exponentes locales que nutrieron la diversidad de géneros como reguetón, trap y rap latino.

El Parque Fundidora recibió a miles de asistentes que disfrutaron de zonas VIP, food trucks, activaciones interactivas y una producción visual de gran formato. Sin embargo, el altercado entre Santa Fe Klan y Dharius opacó en parte el desarrollo del evento, al convertirse en el principal tema de conversación durante y después del festival.

Con información de Excélsior