Mira a qué boxeador le teme Jack Paul

EU.-La breve carrera boxística de Jake Paul lo ha catalogado como un pugilista polémico. Su pasado, presente y futuro como influencer provoca que, por cualquier motivo, se desmerezca su trabajo sobre el ring. Tras vencer a un Mike Tyson retirado, él se siente capacitado de medirse con las grandes estrellas del deporte actual. Canelo Álvarez está en la cima de su lista de deseos. Dmitry Bivol también es una interesante alternativa. Aunque hay un nombre que nunca querrá tener en la otra esquina…

Jake Paul revela cuál es el boxeador al que teme enfrentar. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Jake Paul elige al boxeador que le daría miedo enfrentar en un ring

El Problem Child reconoció que su gran miedo es medirse con David Benavidez, dueño del cinturón de la AMB y el título interino del CMB en el semipesado, cuyo récord actual es un imponente 29-0, con solo seis nocauts.

“(Mi mánager) Habla de todas esas posibles peleas y yo digo ‘sí, no’, y el único ‘no’ es él (David Benavidez). No voy a pelear con este tipo, es un maldito monstruo. Me voy a morir, hermano. Conozco mis límites”, confesó Paul, sin pudor de reconocer el respeto que le tiene al Monstruo Mexicano.

David Benavidez, el boxeador al que le teme Jake Paul. (AP Photo/John Locher)

En caso de enfrentarse a Canelo, confía en que se llevará la victoria. No ocurre lo mismo con Benavidez: “Le ganaré a Canelo, le ganaré a mucha gente, pero no le ganaré a David Benavidez. Me destrozaría, hermano. Este tipo es diferente. Es diferente”.

El impresionante récord de Jake Paul

El influencer estadounidense, que hace pocos años es boxeador, lleva un gran registro de 11-1-0, con varios KO’s (7) de por medio. La única vez que fue superado fue ante Tommy Fury, por decisión dividida en febrero de 2023.

El impresionante récord de Jake Paul. (Kevin Jairaj/Reuters)

Pero luego, son todos triunfos, y algunos resonantes. Entre ellos se encuentran victorias ante AnEsonGib (TKO), Nate Robinson (KO), Ben Askren (KO), Tyron Woodley (SD y KO), Anderson Silva (UD), Nate Diaz (UD), Andre August (KO), Ryan Bourland (TKO), Mike Perry (KO). Su último antecedente se remonta a finales del año pasado, en el recordado cruce con Iron Mike que acabó con victoria por decisión unánime.

