Ministro Arturo Zaldívar se defiende y explica sus gustos por Taylor Swift

Ciudad de México.-El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, fue uno de los primeros que celebró cuando la cantante estadounidense Taylor Swift anunció sus fechas por Latinoamérica como parte de su ‘The Eras tour’, que incluirá 4 conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Por ello mandó un mensaje en redes sociales para sus ‘haters’ luego de que hiciera públicos sus gustos musicales, ya que aseguró que quienes lo critican es porque “desconocen lo que representa para millones de mujeres y jóvenes en el mundo”, escribió.

Entonces dio las razones por las que está orgulloso de ser uno de los millones de fans de Swift por el mundo. “Es un grito de rebeldía, un ejemplo de honestidad intelectual y un derroche de sueños de todos colores y sonidos. Sus letras nos recuerdan que está bien ser vulnerable, diferente, equivocarse y amarse plenamente. Por su autenticidad, su coraje y congruencia. Por ello escucho a Taylor Swift”, agregó.

Arturo Zaldívar reaccionó a las críticas por Taylor Swift. (Foto: Twitter @ArturoZaldivarL)

Arturo Zaldívar se registró para los conciertos de Taylor Swift

En una de sus primeras interacciones sobre los shows, el ministro aseguró que ya estaba registrado en la lista implementada por Ticketmaster y Ocesa como verified fan, quienes tuvieron la oportunidad de ser los primeros en poder comprar sus boletos.

Aunque aseguró que esperaba conseguir una entrada, también deseó suerte a los ‘swifties’ en lo que denominó “the great war”, por la alta demanda generada por el evento.

Zaldívar no intentó ocultar que es fan de canciones como ‘All to well’ y ‘Shake it off’, por lo que escribió en sus redes sociales que estaba listo para lo que será la primera visita de Swift a México con su gira mundial.

Por esta razón fue criticado por los usuarios que incluso hicieron memes en tono de burla y no se salvó de los cuestionamientos que le hicieron para hablar de temas más importantes para la sociedad.

