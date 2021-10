Mínimos los casos de reacciones severas por vacuna contra contra el covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el director del instituto de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes Miguel Ángel Piza Jiménez que han sido pocos los casos de reacciones severas en personas que se aplican la vacuna contra el covid.

“Las acciones más comunes que hemos tenido en las primeras y segundas dosis son fiebre, dolor de cabeza, de brazo, malestar general, somnolencia y algunas muy severas como reacciones alérgicas que hemos tenido uno que otro por ahí que ha tenido alguna reacción grave, pero no mortal”, aseveró.

Agregó que en mucho las reacciones dependen del organismo y de la actitud emocional en el momento.

Añadió que se continúa con la vigilancia de paramédicos en los centros de vacunación que están capacitados para atender a las personas que en su momento puedan presentar alguna reacción en el llamado periodo de descanso.

“No se han han tenido muchos casos, sin embargo si la reacción se da ya en casa pues lo mejor es acudir al médico o centro de salud más cercano, no dejar de pasar mucho tiempo, pero insisto en que por fortuna no hemos tenido casos graves”, finalizó.