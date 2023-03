Mínimo el mercado negro de vinos en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- No hay proliferación de vinos piratas o de baja calidad que circulen en el mercado de la entidad, aseveró el sommelier Javier Díaz, de Viñedos Iberia, quien hizo hincapié en las condiciones del producto de uva que sigue produciéndose a nivel local.

“Realmente es mínima esa situación de mercado negro. No nos pega tanto como el caso de los destilados, porque en primer lugar el transformar un vino, para no decir tocarlo, la verdad no es rentable”, aseveró en conferencia de medios.

En torno al consumo de vino por rangos de edad en el estado, Díaz resaltó que pese a la creencia de que sólo se consume entre adultos mayores, la realidad es que ha aumentado la adquisición de vinos de mesa entre la denominada Generación Y, superando a otras bebidas.

“En esta parte de rangos de edad, el gran comprador es el millennial, que lo primero que consume es la cerveza, luego el tequila y en tercer lugar está el vino. Ya desplazamos al ron y al whisky”, subrayó.

El sommelier, quien participó en una conferencia de la Secretaría de Turismo sobre el Festival Vinoma Fest, destacó que los vinos fabricados de Aguascalientes se mantienen como uno de los principales ganadores de reconocimientos y medallas a nivel nacional.