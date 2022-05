Minimiza AMLO retén de civiles armados en Badiraguato

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el retén de civiles armados instalado en las inmediaciones de La Tuna, en Badiraguato, quienes detenían a los vehículos que pasaban mientras él estaba en una gira de trabajo por la región.

En entrevista desde Sinaloa, el mandatario dijo que el incidente no dejó ningún problema.

“No pasa nada, no pasó nada (…) no hay ningún problema, no hubo ningún problema afortunadamente”, dijo al ser cuestionado.

El viernes pasado, la camioneta de prensa que sigue las actividades del presidente fue detenida por una decena de hombres armados.

Uno de los sujetos revisó el vehículo, oreguntó si alguien estaba armado, si las cámaras estaban apagadas y después dejó partir a la unidad, con la condición de llevar a un anciano a su comunidad dos horas más adelante.

