Mínimas las denuncias por trata de personas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Es reducida la incidencia por casos de trata de personas en la entidad en donde en lo que va de este 2023 apenas se registra una denuncia formal.

Interrogado al respecto de los casos de trata, el fiscal Jesús Figueroa Ortega, mencionó que se cuenta con una fiscalía especializada la cual está capacitada para atender cualquier caso.

Explicó que el delito de trata es sui géneris al poder darse al seno del hogar, sin que la población se de cuenta.

“En la trata hay casos de jovencitas o niños que pueden ser explotadas y no nos damos cuenta, no hay denuncias o incluso sabiendo que hay alguien que obtiene beneficios económicos por tal acción, no se denuncian”.

Ejemplificó en los casos de pedigüeños que dicen formar parte de algún anexo que podría considerarse como trata o corrupción de menores.

“Recuerdo un caso de corrupción de menores de once niños de Chiapas que eran explotados por dos adultos y por lo cual ya se dictó sentencia, así como en su momento los menores se reintegraron a sus hogares”, presumió tras exhortar a denunciar ante cualquier evidencia de que se esté configurando la trata de alguna persona.