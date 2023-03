Mínima la afectación para ganaderos por cuaresma

Redacción

Aguascalientes. Ags.- Asegura el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba que por temporada de cuaresma no hay afectaciones graves a los productores de carne.

De cara a la Semana Santa, el empresario comentó que hoy las personas comen carne hasta dos o tres días a la semana, manteniéndose los volúmenes de venta.

“Ya no hay épocas buenas o malas, antes si nos ponía a temblar, pero ahora se con su e carne hasta dos o tres días a la semana, compensando los viernes en que el mismo, aunque ya también hay quienes no siguen del todo la tradición religiosa de evitar el consumo de carnes rojas”, aseveró.

Al concluir remarcó que está situación ha llevado a los empresarios a buscar otros nichos de oportunidad en estas fechas, entre ellas el consumo de pollo, así como también hay productores de pescado que para ellos es una temporada buena.