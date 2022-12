Minera de Carlos Slim en Asientos no es empresa socialmente responsable: González

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde morenista de Asientos, José Manuel González Mota, se quejó de la minera Santa Francisca propiedad del magnate Carlos Slim y que se ubica en su municipio, asegurando que no es una empresa socialmente responsable con la comunidad.

“La mina Santa Francisca ahí está, sigue trabajando, pero es una mina que no ayuda mucho a la economía, muy poquito realmente, ósea, la mina no es socialmente responsable y es muy difícil sacarles algo, no dan nada, es imposible que den algo para el pueblo”, criticó.

Más adelante el primer destacó el caso de cementera Cruz Azul quien también está explotando material en Asientos y quien si ha apoyado al pueblo.

“Cruz Azul si nos ha ayudado muchísimo, nos han ayudado a hacer canchas, nos han regalado cemento y material para mejorar las viviendas, entonces ellos sí son socialmente responsables”, remató.