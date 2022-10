Militarización del país no es la vía contra la violencia: Ávila 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras rechazar la ampliación del periodo para que el ejército mexicano se mantenga en las calles, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Manuel Ávila Hernández, aseguró que la militarización del país no es la vía contra la violencia que se vive en el país.

El empresario lamentó la estrategia fallida en materia de seguridad, donde el ejército está más concentrado en otras actividades ajenas a su función y con la instrucción de no actuar en contra de grupos delictivos.

“Al ejército lo tienen distraído en labores civiles como la vigilancia de aduanas, la construcción y hasta el manejo de empresas porque ya están hablando de una aerolínea, entonces los países en donde el ejército se ha vuelto empresario, no son propiamente los que tienen los mejores índices de democracia, libertades y sobre todo desarrollo social”, recriminó.