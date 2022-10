Militarización del país ha sido una estrategia fallida: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No ha dado resultados los diversos intentos que han tenido gobiernos federales para mantener a las fuerzas castrenses en las calles, apuntó el diputado por el PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada,

“Creo que la militarización del país no es conveniente de ninguna manera. Llevamos 16 años con esa estrategia sea bajo un precepto legal, o hasta ilegal como funcionó en el sexenio de Felipe Calderón. Pero lo cierto es que son 16 años de una medida que no ha dado resultados. Me parece que la estrategia sigue siendo fallida”, comentó el representante del Sol Azteca.

En ese aspecto, Escobedo Tejada resaltó las condiciones en la entidad, en donde no ha permeado la inseguridad como en otras entidades, para lo cual expuso que no debería de seguirse la estrategia; salvo en algunas circunstancias.

“Aguascalientes de los estados menos militarizados, si comparas los indicadores de seguridad por ejemplo con Tamaulipas o Guerrero, es totalmente diferente. Lo que demuestra que una política de militarización no es conveniente. No debe ser un eje central para mejorar la seguridad la participación de militares, pero sí de manera excepcional, pero no como una política permanente”, insistió.

El Senado de la República aprobó, el martes último, por mayoría medidas del gobierno federal para militarizar la seguridad pública durante los próximos seis años.