Militancia panista en aspirantes a Proespa no será determinante, dice PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Integrantes de la comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado sostuvieron entrevistas personales con los tres perfiles aspirantes a encabezar la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA)

Los encuentros iniciaron a partir de las 14:00 horas de este miércoles, en el Salón Aquiles Elorduy del Palacio Legislativo, y por donde desfilaron Liliana Guadalupe Díaz Bárcenas, Omar Alejandro Plesent Sánchez y Jose Rubén Guzmán Gutiérrez que conforman la terna final para el cargo.

Previo a estas reuniones y en entrevista con El Clarinete, Emanuelle Sánchez Nájera, vocal de la comisión, adelantó que el nombramiento correspondiente sería votado el próximo lunes 30 ante el pleno legislativo, en la última sesión ordinaria del actual periodo.

“Analizar lo que cada uno de los aspirantes tiene que proponer. Queremos ver qué visión tienen de la procuración, ver la materia de bienestar animal que está siendo requerida y posteriormente dar un informe detallado a los compañeros legisladores para una elección que probablemente se celebre el día 30”, externó el diputado por el PRD.

Cabe mencionar que de esta terna para encabezar PROESPA, Plesent Sánchez y Díaz Bárcenas son militantes activos del gobernante Partido Acción Nacional. Además que trabajaron con la actual gobernadora Teresa Jiménez, en su etapa previa como alcaldesa capitalina.

Al respecto, Sánchez Nájera descartó que por pertenecer al partido oficial, alguno de estos perfiles pueda llevar una delantera.

“La realidad es que al menos en lo personal yo no voy a revisar su militancia. Me queda claro que en el ejercicio de la burocracia siempre hay quien milita en un partido político. Eso ni ayuda, ni quita nada. No lo veo como un pro o un contra, más bien vería las respuestas que nos puedan dar”, subrayó el perredista.