 Miles se unen al luto nacional por las víctimas del crematorio de Teuchitlán

Redacción

Ciudad de México.-Cientos de personas se congregaron la tarde de este 15 de marzo en el Zócalo capitalino para realizar una vigilia tras los hallazgos realizados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a inicios de mes.

Decenas de personas dieron un aplauso a las víctimas del presunto campo de exterminio encontrado, lugar que se había asegurado en septiembre de 2024 por la fiscalía de Jalisco.

Frente a Palacio Nacional, los asistentes a la vigilia, entre los que se contabilizan familiares de desaparecidos, además de activistas y colectivos, agradecieron al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes dieron cuenta de los hallazgos en el rancho.

“Presidenta, que no la engañen, ni se engañe. No pertenecemos a ningún partido político, ni tenemos otras banderas que no sean la verdad y la justicia”, dijeron desde el Zócalo de la Ciudad de México.

La vigilia, en donde se pidió llevar velas y cientos de zapatos, como los 400 pares hallados en Teuchitlán, se realizó en varias partes del país, entre las que destaca la Ciudad de México, Colima y Jalisco.

Durante la tarde, cientos de personas llegaron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, estado en el que se registró el hallazgo, para protestar contra las autoridades al grito de “Alfaro sí sabía” y “Se ve, se siente, gobierno delincuente”.

Asimismo, la invitación para la vigilia, compartida en redes sociales, señaló que se realizaría también en varias ciudades de Aguascalientes, Michoacán, Ciudad Juárez, Zacatecas, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Tampico y Baja California.

El rancho Izaguirre ha sido el foco de atención desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció, a través de una transmisión en vivo el pasado 7 de marzo, la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos.

Durante su intervención, los activistas exhibieron prendas de ropa, maletas y objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas.

Con información de Latinus