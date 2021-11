Miles de antivacunas protestan contra las medidas para frenar el coronavirus

Redacción

Australia.-Antivacunas protestan por las medidas para frenar el covid.

Miles de personas participaron este sábado en protestas en diversas ciudades de Australia contra las medidas anticovid, y la obligatoriedad de la vacunación en algunos sectores.

“Vacunar a niños es genocidio” o “No a la obligatoriedad de las vacunas” eran algunos de los mensajes que portaban los manifestantes en las protestas en Australia, en ciudades como Sídney, Melbourne y Perth.

Las autoridades australianas, que han conseguido vacunar a más del 70 por ciento de su población contra el COVID-19, exige la vacunación en algunos sectores como la educación y la sanidad, aunque las normas varían de estado a estado.

