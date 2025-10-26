Milei obtiene triunfo en elecciones legislativas de Argentina

Buenos Aires.- El oficialismo se impuso con contundencia en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina, dándole al presidente Javier Milei un espaldarazo significativo a su gestión y un notorio aumento de poder en el Congreso.

De acuerdo al portal eldiarioar.com, el partido La Libertad Avanza (LLA) se consagró como la fuerza más votada a nivel nacional y cosechó victorias clave en los principales distritos del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, bastión peronista.

Con más del 90% de los votos escrutados, LLA revirtió la derrota bonaerense del pasado 7 de septiembre al superar por un ajustado margen a Fuerza Patria (41,53% contra 40,83%). El candidato libertario, Diego Santilli, se puso al frente de la boleta tras la renuncia de José Luis Espert y dejó atrás al ex canciller Jorge Taiana.

A nivel país, el partido de Milei sumará 64 bancas en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado, consolidándose como la primera minoría en la Cámara baja. Este avance le otorga al oficialismo más de un tercio de los votos necesarios para blindar futuros vetos presidenciales y evitar un potencial juicio político en contra del mandatario. Además, queda en una posición de fuerza para negociar las anheladas reformas impositivas y laborales.

Con información de eldiarioar.com