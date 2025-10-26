20 C
Aguascalientes
26 octubre, 2025
Tendencias

Choque frontal deja 1 muerta y 2 heridos graves en…

Nacido en Aguascalientes juega en Argentina

Panteras de Aguascalientes está al borde de la eliminación ante…

Lorena Martínez no será candidata por MC en 2027: Ortega 

Muere Manuel Lapuente, ex técnico de la selección Mexicana de…

Pide Anayeli Muñoz a Fiscalía no revictimizar a mujeres desaparecidas

Muere tras caída ciclista de MTB en Aguascalientes

Panteras de Aguascalientes gana a Fuerza Regia y pone la…

Tere Jiménez celebra graduación de maestros y maestras de Aguascalientes

Jesús María inaugura el Festival de Chicahual a Calavera

Milei obtiene triunfo en elecciones legislativas de Argentina

Buenos Aires.-  El oficialismo se impuso con contundencia en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina, dándole al presidente Javier Milei un espaldarazo significativo a su gestión y un notorio aumento de poder en el Congreso. 

De acuerdo al portal eldiarioar.com, el partido La Libertad Avanza (LLA) se consagró como la fuerza más votada a nivel nacional y cosechó victorias clave en los principales distritos del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, bastión peronista.

Con más del 90% de los votos escrutados, LLA revirtió la derrota bonaerense del pasado 7 de septiembre al superar por un ajustado margen a Fuerza Patria (41,53% contra 40,83%). El candidato libertario, Diego Santilli, se puso al frente de la boleta tras la renuncia de José Luis Espert y dejó atrás al ex canciller Jorge Taiana.

A nivel país, el partido de Milei sumará 64 bancas en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado, consolidándose como la primera minoría en la Cámara baja. Este avance le otorga al oficialismo más de un tercio de los votos necesarios para blindar futuros vetos presidenciales y evitar un potencial juicio político en contra del mandatario. Además, queda en una posición de fuerza para negociar las anheladas reformas impositivas y laborales.

Con información de eldiarioar.com 