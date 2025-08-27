Milei abandona acto en Buenos Aires tras agresión de manifestantes

Redacción

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que suspender este miércoles una caravana proselitista en Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires, luego de que un grupo de manifestantes lanzara proyectiles contra el vehículo en el que viajaba.

De acuerdo con un testigo de Reuters, los agresores arrojaron botellas y objetos contundentes mientras coreaban consignas contra el Gobierno. Medios locales reportaron además que entre los proyectiles hubo piedras que impactaron cerca del auto presidencial.

“Cayeron piedras muy cerca del Presidente. Se puso muy violento”, relató a la televisión local José Luis Espert, candidato a senador por La Libertad Avanza, quien acompañaba a Milei en la caravana.

Las transmisiones televisivas mostraron momentos de tensión entre la Policía y manifestantes opositores, en un distrito que por años ha sido bastión del peronismo.

Desde que asumió el poder en 2023, Milei emprendió un severo ajuste del gasto público que ha golpeado a pensionados, docentes y médicos, lo que ha desatado protestas en varias regiones del país.

El Presidente apuesta a que un triunfo en los comicios legislativos de octubre le permita consolidar su proyecto ultraliberal, actualmente limitado por la oposición en el Congreso.

Antes de esa cita, el oficialismo enfrentará en septiembre la prueba electoral de medio término en la provincia de Buenos Aires, considerado el mayor bastión del peronismo y cuyo resultado será clave para medir la fuerza del Gobierno.