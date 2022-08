Mijares reveló las razones de su divorcio con Lucero

Redacción

Ciudad de México.-Lucero y Mijares mantienen una excelente relación basada en la amistad, el respeto y la admiración, algo que reflejan sobre los escenarios con su gira ‘Hasta que se nos hizo’, que llevarán por tercera vez al Auditorio Nacional. Los exesposos –entre 1997 a 2011– han apostado en todo momento por el bienestar de sus hijos, por lo que fue un comunicado sin mayor detalle el que anunció el fin de su amor.

Muchas preguntas quedaron alrededor, pero fue años después que revelaron las verdaderas causas detrás de la decisión tras 14 años juntos. Después de darse el sí en el Colegio de las Vizcaínas en una boda transmitida por Televisa, dieron la bienvenida a José Manuel en 2001 y Lucerito en 2005.

Las causas del divorcio entre Lucero y Mijares

Tras varios meses de rumores en los medios la expareja reveló en marzo de 2011 que su matrimonio llegaba a su fin de mutuo acuerdo, confirmando que fue algo acordado anteriormente. En múltiples ocasiones han descartado darse una nueva oportunidad.

Las principales razones fue la agenda complicada de trabajo que ambos tenían, por lo que dejaron de verse y su relación se fue deteriorando. “Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar”, le dijo Mijares a Yordi Rosado para su canal de YouTube en 2020.about:blankabout:blank

Asimismo, aseguró que se siguen tratando con el mismo cariño y la forma en que llevaron a cabo su distanciamiento. “Decidimos, como en Buckingham, (estar en) el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos”, confesó.

Después de pensarlo, se dieron cuenta que ellos como adultos podían superarlo y vivir el luto, pero se enfocaron en no afectar a sus hijos. “Cuando nos separamos le digo: ‘¿oye Lucerito, no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ‘no, no es que no importe, te lo imploro’”.

Es por ello que el intérprete de ‘Soldado del amor’ confía en que hicieron lo mejor que pudieron para que los pequeños no sintieran un cambio abrupto en sus vidas.

“Como no vieron en ningún momento ningún grito, ni sombrerazo y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador realmente, creo yo que lo hicimos bien en ese sentido porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, agregó.

Con información de El Financiero