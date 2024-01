Miguel “Perla” Ramírez nuevo director técnico del equipo femenil del Necaxa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Club Necaxa informa que el profesor Miguel Ramírez se convierte en el nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo femenil.

El profesor Miguel, oriundo de Aguascalientes, ha sido parte fundamental de Club Necaxa durante varios años y se ha destacado como un formador de referencia en la institución. En su etapa como futbolista, portó la camiseta del Atlético Potosino, equipo que le brindó la oportunidad de debutar en el máximo circuito y donde surgió su interés por seguir ligado al futbol desde el banquillo.

“Perlita”, como se le conoce en Aguascalientes, llegó a la institución en 2010, dirigiendo en la Escuela de Futbol Necaxa sin anticipar el destino que le tenía preparado con el Club Necaxa. A lo largo de su trayectoria, Miguel ha tenido la oportunidad de participar en el banquillo en diversas categorías de fuerzas básicas, incluyendo Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20, Segunda División, Sub 23 y Centellas, donde dejó su huella como el primer entrenador del equipo femenil en un torneo de liga oficial.

Miguel se muestra ilusionado y comprometido, reconociendo la gran responsabilidad que lleva en sus hombros. Destaca el buen trabajo realizado por las jugadoras en los torneos anteriores y agradece al Club por la confianza depositada en él para liderar este proyecto.

El estratega de las Centellas contará con el respaldo en el banquillo de otra figura conocida en la institución y con amplia experiencia en la categoría, el profesor Oscar García, quien fungirá como auxiliar técnico en el plantel. Además, se suman al cuerpo técnico Brandon Ruvalcaba como preparador físico, Braulio Torres como entrenador de porteras y Brenda Palacios como médico del equipo.

Club Necaxa da una cordial bienvenida a Miguel Ramírez como nuevo Director Técnico de las Centellas, deseándole el mayor de los éxitos al frente del equipo