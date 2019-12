Miguel Layún explota contra aficionados del América

Redacción

Ciudad de México.- Tras coronarse campeón del Apertura 2019 con Monterrey al vencer al América en tanda de penales, Miguel Layún le mandó un mensaje a los aficionados de las Águilas, quienes lo criticaron por regresar a México con los regios.

En medio de los festejos en el Estadio Azteca, el defensa fue entrevistado por TUDN y respondió a los fanáticos que alguna vez lo apoyaron, cuando militaba con el América

“La gente de América no tiene ni idea como fue mi regreso. Que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que vayan con ellos. Monterrey fue el que me fue a buscar”, sentenció para la televisora.

Miguel se defendió al asegurar que: “Cuando estuve aquí di todo por el América. Hoy estoy Monterrey y me debo a Monterrey”.

“La gente me manda a todos lados, me pintan dedo; a veces pienso que es un trofeo nacional mentarme la madre, me da hasta risa porque en todos los estadios que piso parece que a la gente le emociona”, agregó durante los festejos en la cancha del Azteca.

Con información de Milenio