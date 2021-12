Miguel Bosé no cree en Ómicron

Redacción

Ciudad de México.- El cantante Miguel Bosé es uno de los famosos que han expuesto su clara postura respecto al Covid-19. Ahora, dijo que no cree que Ómicron sea tan peligrosa como se ha dicho.

Durante una entrevista en España, el intérprete señaló que no quiere ser parte de una farsa y no cree en la letalidad del virus.

“Yo no quiero estar siendo parte de una farsa, que por la información que tengo… yo decidí irme del lado de mi corazón y mi intuición, no me han educado a mentir”, detalló.

“La Ómicron es tan grave, tan grave, que hoy por hoy en la mayoría de los países del mundo hay mortalidad cero”, agregó.

Reiteró que la pandemia de Covid-19 solo es una estrategia para llevar a cabo un “genocidio planetario” orquestado por los principales líderes mundiales.

