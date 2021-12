Miguel Bosé dice que las vacunas anticovid son “experimentos genéticos”

Redacción

Ciudad de México.-Famoso sigue sin creer en el covid.

El pasado marzo de 2020 Lucía Bosé falleció a causa de un contagio de coronavirus; incluso a pesar de que la madre de Miguel Bosé murió como consecuencia de este nuevo virus, el cantante español prefirió mostrarse como una persona que está en contra de las vacunas contra COVID-19.

De acuerdo con los especialistas que dan seguimiento a la pandemia de coronavirus, en gran medida la situación actual relacionada con la variante Ómicron tiene mucho qué ver con el hecho de que hay una gran campaña de antivacunas a nivel internacional.

Al respecto, Miguel Bosé decidió lanzarse fuerte de nueva cuenta en contra de la campaña de vacunación; al respecto, aseguró que se trata de una situación en la que se le puede comparar con “experimentos genéticos”.

Al intérprete de Amante Bandido incluso le han señalado en las diversas plataformas de redes sociales, llegando incluso a sancionarlo por la forma en la que comparte su pensamiento relacionado con que no cree en la pandemia y mucho menos en los tratamientos clínicos que se han hecho para contrarrestar los efecto del SARS-CoV-2.

“Estoy del lado de la verdad. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Los gobiernos no nos quieren, los gobiernos no nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre”, comentó en entrevista para el medio de televisión A24.