Migrantes quedan en el limbo por políticas de Estados Unidos: Cardona

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Políticas migratorias de Estados Unidos dejan a migrantes centroamericanos en una situación de quedarse atrapados en México, lamentó Xicotencatl Cardona Campos, presidente de la Casa del Migrante de Aguascalientes.

“Los migrantes se encuentran en el limbo, hay una indefinición tremenda. Por un lado no pueden entrar a Estados Unidos, pero tampoco quieren regresar a sus países de origen”, comentó.

Cardona Campos quien es suplente de su hermano el diputado local Cuauhtémoc Cardona indicó que pese a este panorama, las caravanas procedentes de Centroamérica no se han frenado; lo cual aumenta su estancia no programada en el país.

“Nosotros lo que hacemos es canalizar a quienes siguen llegando con nosotros para que puedan encontrar empleo o refugio”, agregó.

El dirigente de Casa Migrante expuso que el mayor número de migrantes proceden de Honduras.