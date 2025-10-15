Miércoles de frío y sin lluvias en Aguascalientes

16 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El clima para Aguascalientes este miércoles presentará un marcado contraste entre un amanecer frío y una tarde con ambiente cálido, además de ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas serranas del estado experimentarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las primeras horas de la madrugada del miércoles, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En contraste con entidades vecinas del Altiplano y la Mesa del Norte que esperan lluvias fuertes y hasta caída de granizo, el cielo en Aguascalientes se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Tras un inicio de día fresco a templado, la tarde ofrecerá un ambiente cálido a caluroso. Sin embargo, es importante considerar la presencia de viento de componente este con velocidades de 15 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 45 y 60 km/h en la región.