24 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Extraña gobernador de Zacatecas pleitos en la feria

(Video) FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026

Podrían encarcelar a Christian Nodal por falsificación de contratos, lo…

Crece el cibercrimen con uso de inteligencia artificial en América…

Van contra esquema de créditos “gota a gota” en Aguascalientes

Rehabilitan avenida Venustiano Carranza en Pabellón de Arteaga

Ola de Cancelaciones de Conciertos en Aguascalientes: Caifanes, Intocable y…

Presenta Rhianna a su tercer hijo con esta imagen 

Encuentran dinosaurio en Argentina con restos de comida fosilizada

FNF exige la clausura definitiva del Bar Mezontle en Aguascalientes…

Michelob Ultra supera a Modelo y se convierte en la cerveza más vendida en Estados Unidos

Redacción

Michelob Ultra desplazó a Modelo Especial de Constellation Brands como la cerveza más vendida en Estados Unidos, según informó CNBC.

La bebida de Anheuser-Busch encabezó las ventas en canales minoristas durante las 52 semanas finalizadas el 14 de septiembre, de acuerdo con datos de Circana. Además, Nielsen IQ reportó que Michelob Ultra también lidera el consumo en bares y restaurantes en el mismo periodo, hasta el 12 de julio.

Para AB InBev, el éxito de Michelob Ultra representa un repunte tras los desafíos enfrentados hace dos años, cuando Modelo Especial había desbancado a Bud Light tras la polémica generada por la colaboración de la cerveza insignia con la influencer transgénero Dylan Mulvaney. Bud Light había mantenido el primer lugar en ventas durante más de 20 años.

CNBC señala que la caída de Modelo Especial coincide con problemas clave para Constellation Brands, como aranceles al aluminio, restricciones a las importaciones mexicanas y una menor demanda entre consumidores hispanos, quienes históricamente representaban cerca de la mitad de su base de clientes. La firma también atribuye parte del descenso a factores económicos vinculados a políticas migratorias y pérdida de empleos en comunidades hispanas.