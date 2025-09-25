Michelob Ultra supera a Modelo y se convierte en la cerveza más vendida en Estados Unidos

Redacción

Michelob Ultra desplazó a Modelo Especial de Constellation Brands como la cerveza más vendida en Estados Unidos, según informó CNBC.

La bebida de Anheuser-Busch encabezó las ventas en canales minoristas durante las 52 semanas finalizadas el 14 de septiembre, de acuerdo con datos de Circana. Además, Nielsen IQ reportó que Michelob Ultra también lidera el consumo en bares y restaurantes en el mismo periodo, hasta el 12 de julio.

Para AB InBev, el éxito de Michelob Ultra representa un repunte tras los desafíos enfrentados hace dos años, cuando Modelo Especial había desbancado a Bud Light tras la polémica generada por la colaboración de la cerveza insignia con la influencer transgénero Dylan Mulvaney. Bud Light había mantenido el primer lugar en ventas durante más de 20 años.

CNBC señala que la caída de Modelo Especial coincide con problemas clave para Constellation Brands, como aranceles al aluminio, restricciones a las importaciones mexicanas y una menor demanda entre consumidores hispanos, quienes históricamente representaban cerca de la mitad de su base de clientes. La firma también atribuye parte del descenso a factores económicos vinculados a políticas migratorias y pérdida de empleos en comunidades hispanas.