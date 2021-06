Michelle Salas se molesta por su representación en serie de Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.- La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, rompió el silencio sobre su representación en la serie que cuenta una parte de la vida del cantante.

A través de historias de Instagram, la modelo contó que estaba en desacuerdo con la manera en la que fue sexualizada para la serie que se vio en Netflix y la forma en general, fue retratada.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”.

Explicó que si bien vivió momentos inolvidables con su papá y que le da gusto que puedan conocer una parte de eso en la producción, algunas partes fueron irrespetuosas.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, se puede leer.

Michelle Salas enfatizó que a ella no le agrada ser de las personas que deben salir a aclarar rumores y que por ello se ha mantenido al margen de escándalos y opiniones cuando se trata de su persona, ya que lo largo de su vida y por salud mental trata de cuidar a los suyos.

Finalizó su comunicado diciendo que nadie debería sentirse como ella se sintió al ver la serie, ni ser tratada de esa manera.

Con información de El Universal