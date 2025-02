Michelle Salas se arrepiente de sus tatuajes

Redacción

Ciudad de México.-La modelo Michelle Salas, hija del reconocido cantante Luis Miguel, ha decidido dar un paso importante en su vida personal al buscar eliminar algunos de los tatuajes que lleva en su piel.

La también influencer compartió esta decisión con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde pidió recomendaciones para encontrar una clínica en Miami que le permita realizar este procedimiento.

Salas explicó que, aunque tiene varios tatuajes pequeños, algunos de ellos ya no reflejan su identidad actual.

En una publicación en sus historias de Instagram, Michelle reveló: “Tengo 9 tatuajes, pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan”. La influencer pidió recomendaciones en redes sociales para encontrar una clínica en Miami especializada en eliminación de tatuajes (Instagram)

Además, habilitó una caja de comentarios para que sus seguidores pudieran sugerirle lugares especializados en la eliminación de tatuajes.

Este gesto no sólo muestra su interés por modificar su apariencia, sino también su disposición a interactuar con su comunidad digital para tomar decisiones informadas.

El tatuaje que Michelle Salas quiere borrar y su significado original

Aunque no especificó cuáles de sus tatuajes planea eliminar, Michelle mostró uno de ellos en particular: una frase en inglés que dice “Only You” (en español, “Solo tú”).

Este diseño, que se realizó en 2018, tenía un significado especial en su momento, ya que representaba un ejercicio de autoestima y amor propio.

Sin embargo, parece que con el paso del tiempo, este mensaje ha perdido relevancia para la modelo, quien ahora busca deshacerse de él. “Only You”, uno de sus tatuajes realizado en 2018, deja de tener relevancia para Michelle y planea borrarlo (@michellesalasb)

Este tatuaje es sólo uno de los nueve que Michelle tiene distribuidos en diferentes partes de su cuerpo. Aunque pequeños y discretos, algunos de ellos ya no encajan con su visión actual, lo que la ha llevado a tomar esta decisión.

Otros tatuajes de Michelle Salas y su historia

Además del tatuaje “Only You”, Michelle Salas tiene otros diseños que han marcado diferentes etapas de su vida. Entre ellos, destaca un número 13 en su brazo, que podría tener un significado personal o simbólico, y unas alas de ángel en su cadera.

También se sabe que en 2016 se tatuó un pequeño triángulo debajo de la muñeca, un diseño minimalista que refleja su gusto por los detalles sutiles.

Michelle tiene nueve tatuajes pequeños, entre ellos un número 13 y alas de ángel (Instagram@valentinosalas)

Aunque no se ha pronunciado sobre si planea eliminar más de un tatuaje, su declaración inicial sugiere que podría estar considerando borrar varios de ellos.

Este cambio podría estar relacionado con una evolución personal o profesional, ya que los tatuajes suelen ser una forma de expresión que, con el tiempo, puede dejar de resonar con quien los lleva.

Con información de Infobae