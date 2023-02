Michelle Rodríguez responde a comentarios gordofóbicos 

Redacción

Ciudad de México.-Michelle Rodríguez apareció hermosa en la portada de una revista de circulación nacional. Su protagonismo generó comentarios positivos al ver que todos los cuerpos deben ser aceptados en el mundo de la moda.

Pero dicha portada, que corresponde a la edición de febrero, también generó un sinfín de comentarios negativos y gordofóbicos, es decir, de odio hacia los cuerpor que no encajan en estándares normativos.

Como defensora de la aceptación corporal y del body positive, Michelle Rodríguez salió a aclarar con un mensaje poderoso todo el hate que recibió en redes sociales.

“Hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones en donde demeritan completamente el trabajo de todo el equipo y hablan de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco, que por qué yo estoy en una revista así”