Michelle amenazó a su jefa con un cuchillo en Aguascalientes

18 C
Aguascalientes
10 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una mujer fue detenida luego de amenazar con un arma blanca a su compañera de trabajo en la zona sur de esta ciudad.

Mediante la señal de radiofrecuencia se reportó que en un negocio de comida ubicado en Avenida de los Maestros, a la altura del fraccionamiento Jardines de Santa Elena, se encontraba una mujer retenida luego de amenazar con un arma blanca a su jefa.

Rápidamente se trasladaron policías municipales y al arribar, se entrevistaron con una mujer que manifestó que minutos antes sostuvo una discusión con una de sus empleadas y posteriormente esta la amenazó con un cuchillo.

En el lugar se encontraba la presunta agresora y tras corroborar los hechos, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse Michelle “N” de 45 años de edad, quien fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.