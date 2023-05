Michael J. Fox, de ‘Volver al futuro’, habla de su enfermedad

Redacción

EU.-“No voy a mentir, (vivir con Parkinson) se está volviendo más difícil, se está volviendo más difícil. Cada día es más difícil, pero así son las cosas”, dice Michael J. Fox, protagonista de Volver al futuro, quien habló sobre cómo ha enfrentado su enfermedad durante tres décadas.

Michael J. Fox, el emblemático Marty Mcfly que volaba en el DeLorean para hacer viajes en el tiempo con su amigo Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd), habló en una entrevista transmitida por la cadena CBS este domingo.

“Mi vida está preparada para poder llevar el Parkinson conmigo si es necesario”, comentó Fox a Jane Pauley en The Today Show.

”Pero en algún momento, el Parkinson hará la llamada por ti, ¿no?”, pregunta Pauley, a lo cual él respondió: “Sí, es, es golpeando la puerta. No voy a mentir. Cada día es más duro”.

Los protagonistas de ‘Volver al Futuro‘ lanzaron una colección de ropa inspirada en la película. (Foto: Instagram / @represent / @realmikejfox)

¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox?

Michael J. Fox tiene Parkinson, que de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en todo el mundo, es una enfermedad neurológica que afecta el área motriz del cuerpo. Se puede tratar, pero conforme avanza el tiempo el padecimiento puede ir progresando en otras afectaciones.

En 1991 el actor recibió este diagnóstico, tenía solo 29 años y era una de las grandes estrellas de Hollywood. Explica a la CBS que cuando le dieron la noticia trató de ocultarlo durante 7 años, pero una vez que lo hizo público decidió dedicar su vida a buscar una cura.

Desde entonces se ha dedicado a trabajar en una organización no gubernamental que lleva su nombre, de hecho, el año pasado recibió un premio honorífico de la AARP por su trabajo a través de su organización benéfica que aboga por la investigación del Parkinson.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd protagonizaron ‘Volver al Futuro’ en 1985. (Foto: Instagram / @realmikejfox)

La fundación Michael J. Fox, que ha recaudado mil 500 millones de dólares para investigación, este mes anunció que había descubierto un biomarcador dentro del organismo que podría ayudar a detectar la presencia del Parkinson antes incluso de que se desarrollen los primeros síntomas.

“Esto lo cambia todo. Sé que con lo que tenemos ahora, en cinco años podrán saber si lo tienen, podrán saber si alguna vez lo tendrán, sabremos cómo tratarlo”, describe Fox en la entrevista.

Michael J. Fox reapareció con una silla de ruedas en una playa de México hace unos meses. (Foto: Twitter / @thetulumtimes)

El avance del Párkinson de Michael J. Fox

Michael, de 61 años, relató a la CBS que los temblores provocados por la enfermedad son cada vez más intensos, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas:

“Y luego empecé a romperme cosas. Me rompí este brazo, me rompí este otro, me rompí este codo. Me rompí la cara. Me rompí la mano”.

El actor también tuvo una cirugía en la columna vertebral debido a un tumor que resultó ser benigno, pero que afectó su capacidad para caminar: “me estropeó el andar”.

“Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te mata. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80″, afirmó.

Michael J. Fox se reencontró hace poco con su coprotagonista de ‘Volver al futuro’. (Foto: Tik Tok / @mgraziuso)

La enfermedad afecta incluso a su capacidad de habla: “Puedo quedarme quieto, pero no estaré tan animado, quieto, pero silencioso. No puedo hablar, [porque] empiezo a moverme”.

En 2020 el actor anunció su retiro oficial del mundo de la actuación por su enfermedad. En su libro de memorias, No Time Like the Future,Fox menciona:

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás… Al menos por ahora … entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

Pese a todo, Fox se mostró esperanzado por la posibilidad de que la fundación que creó en el año 2000 pueda lograr pronto una cura total o parcial para el Parkinson.

Michael J. Fox recuerda sus tiempos en ‘Volver al futuro’

Además de sus reflexiones sobre la mortalidad, Michael J. Fox ha viajado al pasado recientemente, según narró en la entrevista, hace poco vio la cinta que lo consagró en los 80.

“Tuve que pasar por nuestro estudio, la sala de televisión. Levanté la vista y estaba poniendo Volver al futuro acababa de empezar. No la había visto desde 1987. No la había visto”. Su esposa Tracy Pollan lo estaba esperando, “Yo dije: ‘Sí, sabes, ¡estoy muy bien en esto!’”.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reunieron en la Cómic Con de Nueva York para conmemorar la cinta de ‘Volver al Futuro‘. (Foto: Instagram / @backtothefuturehq)

En octubre de 2022, Michael J. Fox se reunió con su amigo Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) después de 37 años de haber grabado la primera entrega en un encuentro lleno de risas y nostalgia en la Comic Con en Nueva York donde rememoró los viejos tiempos y habló de su enfermedad:

“No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, asimismo, agradeció por el apoyo que ha recibido.

‘Volver al futuro’ es una cinta recordada con cariño por Michael J. Fox.

Este mismo año, la plataforma Apple TV+ estrenó un documental sobre su vida titulado Still (Quieto) y en el que se cuenta cómo Fox no pudo nunca estarse “quieto”, ni como una prometedora estrella de Hollywood en la década de 1980 ni posteriormente con los temblores del Párkinson.

El documental repasa la vida de Fox en tres etapas muy diferentes: su niñez y adolescencia hasta incorporarse al Ejército, su salto a la televisión y el cine, y su lucha personal contra el párkinson desde los 29 años.

Fox recibió el año pasado un Oscar honorífico en reconocimiento a su contribución a la investigación de esa enfermedad.

Con información de EFE.