Michael J. Fox confiesa que sufrió múltiples fracturas por enfermedad

Redacción

Michael J Fox , quien padece Parkinson, reveló que el año pasado sufrió numerosas fracturas de huesos en su cuerpo.

En una nueva entrevista con la revista People, Fox se sinceró sobre cómo sus problemas de salud se agravaron en el último año y cómo eventualmente ha progresado hacia su recuperación.

“Empeoró, me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de repuesto y me rompí el brazo (derecho), luego me rompí el codo”, dijo al medio estadounidense. Y añadió: “Tengo 61 años y lo estoy sintiendo un poco más”.

La enfermedad de Parkinson es una afección en la que partes del cerebro se dañan progresivamente a lo largo de muchos años, según el sitio web del NHS.

Los tres síntomas principales de la enfermedad son las sacudidas involuntarias de determinadas partes del cuerpo, conocidas como temblores, la lentitud de movimientos y la rigidez e inflexibilidad de los músculos.

Michael, que se retiró en 2020, aseguró que ahora está “saliendo adelante”, después de que sus últimas lesiones han comenzado a sanar. “Estoy llegando al punto en el que vuelvo a caminar con firmeza. Creo que es genial caminar por mí mismo. Lo es. Es fantástico”, añadió.

Con información de Quién