Miami Heat esperó a que su coach se divorciara y le otorgan contrato de 120 mdd

Redacción

EU.-El entrenador de ascendencia filipino-estadounidense, Erik Spoelstra, ha alcanzado un hito notable en su carrera al firmar un nuevo contrato con los Miami Heat. Este acuerdo representa un récord en la NBA, con un valor de $120 millones de dólares por un período de ocho años.

Spoelstra asumió el cargo en Miami en 2008, logrando un extraordinario éxito al conquistar el campeonato en dos ocasiones, en los años 2012 y 2013, liderando un equipo formidable conformado por estrellas como LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Según Adrian Wojnarowski, un periodista reconocido por sus profundas conexiones en la NBA, informó en ESPN que Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, seguirá siendo el técnico mejor remunerado de la liga con un salario anual de 19 millones de dólares. A pesar de esto, Spoelstra se ubicará como el segundo en esta lista con un salario anual de $15 millones, aunque podrá presumir del mayor contrato en términos de valor total acordado, alcanzando los $120 millones de dólares.

Spoelstra, quien ha llevado a los Heat a obtener dos títulos de la NBA, se ha convertido en un ícono en Miami. Encarna el espíritu y la identidad de un equipo reconocido en los últimos 15 años por su tenacidad competitiva en cualquier situación.

Además de sus éxitos, Spoelstra llevó a los Heat a otras cuatro finales de la NBA, siendo la más reciente la del año pasado, en la que su equipo cayó frente a los Denver Nuggets, liderados por Nikola Jokic.

Destacó especialmente la campaña de los Heat en los playoffs de 2023, donde, a pesar de clasificarse como octavos y haber transitado vía “play-in”, sorprendieron al mostrar un gran desempeño bajo el liderazgo de Jimmy Butler. Derrotaron a equipos poderosos del Este como los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics, llegando así a las Finales.

Con una trayectoria de 1,231 partidos de temporada regular dirigidos en la NBA, Spoelstra ostenta un récord de 725 victorias y 506 derrotas, colocándose entre los 20 técnicos con más triunfos en la historia de la liga.

En la presente temporada, los Miami Heat se sitúan en la quinta posición de la Conferencia del Este, acumulando un récord de 21 victorias y 15 derrotas hasta el momento.