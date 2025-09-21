MIAA trabaja en alcantarillado de Canteras San Javier

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se trabaja en la rehabilitación integral de las redes de alcantarillado sanitario en la calle Paseo de la Cantera casi esquina con la calle Paseo de Yahualica sur, en el fraccionamiento Canteras de San Javier, con lo cual se evitan fugas constantes de aguas residuales y riesgos sanitarios.

Jesús Vallín Contreras, director general de MIAA, señaló que la inversión en esta obra asciende a 420 mil pesos y consistirá en la sustitución de 70 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro, para beneficio directo de las familias que habitan en esta zona de la ciudad.

Finalmente, indicó que el organismo sigue trabajando diariamente para atender las necesidades prioritarias de la población, al invertir en acciones que abonarán a un servicio más eficiente y oportuno.