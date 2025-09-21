26 C
Aguascalientes
21 septiembre, 2025
Tendencias

Ejecutan a mujer y la tiran en terracería en Rincón…

Se imponen ciudadanos y evitan poner casinos en Times Square…

Emiliano Aguilar manda mensaje a Ángela y Nodal

Hizo falta presidenta del PJ en arranque de periodo ordinario: Cervantes

Cuestionan descuido de padres tras “juego de secuestro” en Aguascalientes 

Inseguridad y falta de agua, lo que más preocupa en…

Vive la edición 57 de la Feria del Libro Aguascalientes

Entregan parque a vecinos de La Florida, Jesús María

Caifanes cancela Aguascalientes; devolverán entradas

¿Borra Caifanes a Aguascalientes de su gira?

MIAA trabaja en alcantarillado de Canteras San Javier

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se trabaja en la rehabilitación integral de las redes de alcantarillado sanitario en la calle Paseo de la Cantera casi esquina con la calle Paseo de Yahualica sur, en el fraccionamiento Canteras de San Javier, con lo cual se evitan fugas constantes de aguas residuales y riesgos sanitarios.

Jesús Vallín Contreras, director general de MIAA,  señaló que la inversión  en esta obra asciende a 420 mil pesos y consistirá  en la sustitución de 70 metros lineales de tubería de 10 pulgadas  de diámetro, para beneficio directo de las familias  que habitan en esta zona de la ciudad.

Finalmente, indicó que el organismo sigue trabajando diariamente para atender las necesidades prioritarias de la población, al invertir en acciones que abonarán a un servicio más eficiente y oportuno.