MIAA amplía proyecto de rehabilitación de alcantarillado

20 C
Aguascalientes
6 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), informa a la ciudadanía que debido a un  colapso en la red de alcantarillado sanitario, se ampliará el proyecto de rehabilitación de tubería en la calle Juan B. Tijerina, obra que beneficiará a habitantes de las colonias Vicente Guerrero e Insurgentes.

El director general de MIAA, Jesús Vallín Contreras, explicó que inicialmente se proyectó la  sustitución de 90 metros lineales de tubería de 24 pulgadas de diámetro, y debido a las condiciones estructurales en la zona y después de un análisis técnico,  se reemplazarán 200 metros, acción que el organismo ya realiza.

La obra se efectúa sobre la calle Juan B. Tijerina, en el tramo comprendido de Lázaro Cárdenas a la calle San Antonio de Padua, para ofrecer un servicio de drenaje más seguro, evitar riesgos y prevenir futuros brotes de aguas sanitarias.

Jesús Vallín, agregó que, esta ampliación representa un mayor esfuerzo operativo y una  inversión total aproximada a los 2 millones 800 mil pesos.

MIAA reiterá su interés hacia el bienestar de la ciudadanía, trabajando de manera  preventiva y correctiva en redes de alcantarillado y de agua potable.