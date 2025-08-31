MIAA adquiere nueva máquina retroexcavadora para trabajos de reparación

Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, este nuevo equipo permite trabajar de manera más eficiente en excavaciones profundas o demolición de superficies como concreto

Con el propósito de mejorar la infraestructura hidráulica y brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), adquirió una nueva retroexcavadora con martillo hidráulico y remolque, destinando un monto de inversión de 1 millón 942 mil pesos, así lo dio a conocer el titular de MIAA, Jesús Vallín Contreras.

Vallín Contreras detalló que con esta retroexcavadora se realizarán con mayor precisión y rapidez los trabajos de reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, especialmente en casos que se requieren excavaciones profundas o la demolición de superficies como el concreto.

El director general de MIAA, destacó que la incorporación de esta maquinaria representa un beneficio directo para la ciudadanía, ya que reducirá los tiempos de respuesta en trabajos prioritarios que favorezcan para dotar de un servicio eficiente y oportuno, además optimizará la rehabilitación de tuberías y asegurará un mejor aprovechamiento de los recursos.