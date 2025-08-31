22 C
Aguascalientes
31 agosto, 2025
Tendencias

Peatón murió arrollado por un camión urbano en Ciudad Industrial…

Lluvias aisladas para este domingo en Aguascalientes

Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón…

(Video) Mujer celebra su divorcio con banda sinaloense

IEE y partidos políticos quieren más de 172 millones en…

Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de…

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en…

El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

MIAA adquiere nueva máquina retroexcavadora para trabajos de reparación

Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, este nuevo equipo permite trabajar de manera más eficiente en excavaciones profundas o demolición de superficies como concreto
Con el propósito de mejorar la infraestructura hidráulica y brindar  un servicio más eficiente a la ciudadanía, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), adquirió una nueva retroexcavadora con martillo hidráulico y remolque, destinando un monto de inversión de 1 millón 942 mil pesos, así lo dio a conocer el titular de MIAA, Jesús Vallín Contreras.

Vallín Contreras detalló que con esta retroexcavadora se realizarán con mayor precisión y rapidez los trabajos de reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, especialmente en casos que se requieren excavaciones profundas o la demolición de  superficies como el concreto.

El director general de MIAA, destacó que la incorporación de esta maquinaria representa un beneficio directo para la ciudadanía, ya que reducirá los tiempos de respuesta en trabajos prioritarios que favorezcan para dotar de un servicio eficiente y oportuno, además optimizará la rehabilitación de tuberías y asegurará un mejor aprovechamiento de los recursos.