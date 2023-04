Mi compromiso es cumplir con las promesas de campaña en Jesús María; Toño Arámbula

Gabriel Soriano

Jesús María, Ags. – De acuerdo a una encuesta reciente realizada por la empresa Acenta-RadioGrupo de entre los alcaldes panistas de Aguascalientes, Antonio Arámbula es el mejor evaluado, con una calificación de 7.5.

Sin embargo, la encuesta también revela que aún hay varias áreas de oportunidad en la administración, como en seguridad y en materia de agua.

En entrevista con El Clarinete el edil blanquiazul se congratuló por haber obtenido una buena evaluación, empero comentó que su misión no ha terminado.

“El trabajo de uno está a la vista de todos, y recibir una calificación positiva me da gusto. Por lo general, los políticos reciben solo críticas o malas calificaciones, debido a que suelen tener una baja calificación. Me enorgullece tener una buena calificación y me comprometo a seguir trabajando igual o mejor”, declaró.

En cuanto a las áreas en donde se registró una calificación casi reprobatoria, específicamente en seguridad, Arámbula considera que esta es una demanda común en todo el municipio, y que para mejorar es necesario invertir en la materia, aspecto que ya se está llevando a cabo de la mano del gobierno del estado.

Cuando se le preguntó sobre cómo vislumbra su futuro político considerando la calificación obtenida en la encuesta, si buscará la alcaldía de la capital, diputado o senador, Arámbula respondió: “Todos los que estamos en esta carrera quisiéramos llegar a ser presidente de la república, pero soy realista y sé que debo seguir aquí, cumplir con mi trabajo, hacerlo bien y seguir trabajando para ir avanzando poco a poco en esto. Creo que si hago un buen trabajo, tengo derecho a solicitar más trabajo, y eso es lo que quiero hacer”.

Por último, enfatizó que todos los servidores públicos deben ser atentos, amables y comprometidos para tener un buen desempeño, y que estos son necesarios en cualquier área de la administración.