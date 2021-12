Mhoni Vidente vivió romance con miembro del crimen organizado y secuestro

Redacción

Ciudad de México.-Por cuenta propia vidente revela su relación con el narco.

Recientemente, Mhoni Vidente se sinceró con sus seguidores y a través de una transmisión en vivo en donde estaba dando sus predicciones a famosos, a propósito del libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’, la vidente reveló que tuvo un amorío con alguien relacionado con el crimen organizado.

En sus revelaciones, Mhoni Vidente comentó, ”yo les digo mi vida señores, yo me cansé de cuando estuve más chiquita; a los 15 años me operé, me volví a operar porque quería ser la mujer más guapa de todas, te trastornas porque lo que sobraba era el dinero, un dinero mal habido. Siempre me dijo mi abuelita, ‘dinero que viene de nalga, mierda se hace’, punto. Acuérdense de eso, o sea, no hay dinero que te rinda cuando es mal habido, no lo puedes disfrutar; mejor ahora lo disfruto, los mil pesitos que dan, como mejor, piso mejor y vivo mejor”, dijo.

Y continuó dando algunos detalles sobre cómo fue que llegó a tener una relación con esta persona, ”¿Quién me llevó con este señor? Pues otra amiga, pues te ponen… es cuestionable moralmente pero yo lo viví”, indicó. © Mhoni Vidente confirmó que se derrocha dinero en ese ambiente. Mhoni Vidente: destapa romance con miembro del crimen organizado CHECA: Horóscopo occidental, Aries, predicciones 2022

Mhoni contó también los lujosos con los que vivía en ese entonces, ”Yo viajaba en avión privado, tuve todos los relojes que se pueden imaginar, le estaba contando (a la entrevistadora), cuando me regalaron un anillo, este señor, cuando vendí ese anillo, me compré una casa, así era ese mundo, un mundo fantasioso pero le decía, ‘papi, me llevas a comer’, me decía, ‘no puedo, ya sabes’; me llevaba con los 4 guaruras y comía con ellos, sola como siempre pero ¿de qué servía, si yo sacaba los pacos así (grandes) de dólares de la bolsa? y ¿saben cuál era mi apuro?, ‘¿qué voy a comprar?’”, se sinceró.

Pero no todo fueron lujos, pues la vidente reveló que el secuestro que sufrió fue por un ajuste de cuentas contra esta persona con quien tenía una relación, ”Ah, pero cuando me secuestraron volteé a ver a Dios y a la Virgen María. Cuando me secuestran, no fue por secuestro, fue por un ajuste de cuentas, y supe: ‘Dios santo, en mi vida me pongo en esto’”. ©

Un poco afectada por revivir estos momentos del pasado, Mhoni continuó dando su testimonio sobre lo vivido en aquel tiempo, ”Perdón por lo que platiqué pero yo viví esa época, yo viví ese mundo, a mí nadie me lo platica y sé cómo se vive, qué te regalan y qué te dan y cómo te golpean, lo mejor de mi es que nunca me gustó la droga”, señaló.

Por último, Mhoni contó un recuerdo sobre cómo derrochaban dinero en una noche, ”Recuerdo que una vez este señor me dijo, ‘cómprate ropa porque vamos a tener fiesta Mhoni, yo estaba chiquilla, tenía como unos 22, me da 5 mil dólares y nada más me compré una bolsa de 50 dólares y un vestido de 100 y se me hizo mucho, ay bueno, me dio una regañada… ‘te di los 5 mil dólares para que te los gastaras en bolsa, vestido y zapatos’. Me iba a las ofertas y me guardaba el dinero, si yo sabía que esto no iba a durar pa’ siempre y lo guardaba y me compraba una casita”, finalizó.

Con información de TVNotas